DrefGold: esce il nuovo singolo ‘Drip’, in tour dal 7 giugno DATE LIVE

Arriva in radio e digitale venerdì 31 maggio Drip, nuovo singolo di DrefGold su etichetta BHMG/ Island Records. Dopo l’ottimo riscontro del suo primo album ufficiale Kanaglia, Drip è il brano che segna il ritorno in musica del rapper. A firmare il pezzo è lo stesso DrefGold su produzione di Daves The Kid.

E il singolo apre anche all’estate in tour di Elia, al via il 7 giugno da Piacenza. Queste le date aggiornate del Kanaglia Summer Tour (Thaurus Live):

7 giugno – Piacenza ,Avila Disco

,Avila Disco 8 giugno – Ghedi (BS), Florida

(BS), Florida 8 giugno – Milano , Gate

, Gate 14 giugno – Busto Arsizio (VA), Malpensa Fiere

(VA), Malpensa Fiere 25 luglio – Formentera , Tipic Club

, Tipic Club 9 agosto – Roma , Ex Mattatoio

, Ex Mattatoio 15 agosto – Noci di Bari ,AnimeNote Music Festival

,AnimeNote Music Festival 17 agosto – Budoni (SS),Pata Club

(SS),Pata Club 21 agosto – Brescia , Festival di Radio Onda D’Urto

, Festival di Radio Onda D’Urto 6 settembre – Lanzada (SO),Dreamland Music Festival

Le prevendite per le nuove date del Kanaglia Summer Tour sono disponibili sui canali di Thaurus Music o acquistabili direttamente in loco.