Deborah Iurato: ritorno discografico insieme ai Soul System con ‘Stammi bene’

[CS] Deborah Iurato torna, a tre anni dall’ultimo album, con Stammi bene (on my mind) il nuovo singolo con il featuring dei Soul System, disponibile in pre-order da venerdì 31 maggio e in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 7 giugno.

Stammi bene (on my mind) nasce dall’unione artistica di due talenti, quello della vincitrice della tredicesima edizione di Amici e quello dei trionfatori di X Factor 10: nel singolo queste due anime musicali si fondono unendo la potente e versatile vocalità dell’interprete siciliana alle sfumature R’n’B e soul della band.

Il brano è solo un assaggio delle novità contenute nel prossimo disco di inediti di Deborah Iurato, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno. Il primo appuntamento per ascoltare dal vivo Deborah Iurato con i Soul System sarà sabato 6 luglio a Roma, quando gli artisti saranno in concerto alla galleria commerciale Porta di Roma.