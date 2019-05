L’‘Affetto Placebo’ di Raige: il nuovo album traccia per traccia

“Scrivo e canto canzoni, tendenzialmente in quest’ordine” e poi “Nella vita le ho provate tutte. Tutte le cure possibili. Mi è rimasto solo questo”: così queste parole Raige racconta il suo rapporto con la musica che, dal 24 maggio, ha aggiunto un nuovo tassello attraverso l’album Affetto Placebo (Artist First). Anticipato da una serie di tracce uscite negli scorsi mesi, il disco raccoglie undici brani presentati live in occasione delle date instore promozionali.

Uscito dall’alveo delle major, Alex torna a tre anni dal precedente progetto ed esce da indipendente raccontando l’affetto come sola cura alle ansie del giorno d’oggi. Non a caso in copertina campeggia un blister vuoto di medicinali, accartocciato: resta solo una pastiglia.

«Volevo che fosse tutto vero questo disco, compreso il pack. – spiega Raige – Ecco perché davanti il blister e dietro il bicchiere d’acqua (e nessun titolo delle canzoni), è tutto superfluo, ciò che conta è il messaggio. L’ultima pastiglia rimasta in copertina è proprio il mio Affetto Placebo. La sola cura che funziona. Alla fine, nella vita, a salvarci sono i rapporti che creiamo.”

Prodotto da Roofio su scrittura di Raige insieme a un team di autori, compositori e arrangiatori, l’album è un concentrato di sentimenti vissuti in accelerata, una corsa in auto da cui so riconoscono amore, odio, rabbia e coraggio.

Di seguito la tracklist completa:

Oh oh, c’è nuova musica nell’aria! È uscito #AffettoPlacebo, l’album di inediti di @raigeofficial che ha qualcosa da dirvi/dirci… 🙌😉 E noi abbiamo intenzione di intervistarlo prestissimo!!!! 🎵 @ComGlobPro @GPalombini @Paoletta_F pic.twitter.com/d6HntmZ6E8 — Musica e Tv 2.0 (@MusicTvOfficial) 24 maggio 2019

Raige Affetto Placebo traccia per traccia

La prima canzone su cui apre Affetto Placebo è Ne riderai che Raige ha scritto a Milano: «Avevo in mente questa frase: “Ne riderai di chi ha mentito, di chi ha tradito”. Venivo da un periodo difficile e dentro di me stavo maturando la percezione che stava per finire, infondo, una notte, per quanto lunga e buia sia, finirà sempre e tornerà il sole. Doveva essere il brano con cui aprire il disco, la mia rinascita.»

Subito, a seguire, Ciao Ciao – il primo singolo che ha anticipato il disco accompagnato da un videoclip diretto da Claudio Zagarini – e la title track Affetto Placebo: «Su questo brano ho ripercorso i passi fondamentali della mia vita. Le tappe che mi hanno reso ciò che sono, a ogni età è collegato un evento che mi ha segnato, che mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Il ritornello è la sintesi di tutto ciò che ho visto e vissuto»

Quindi, arrivano i due brani d’amore Davvero e Ritorni da me, così spiegati da Raige: «la prima è una ballad positive. La seconda, Ritorni da me, ha un sound molto più up, ma racconta di un amore malato. Queste sono le due facce dell’amore che ho sempre vissuto, quello che ti fa volare da terra e quello che ti ci schiaccia.»

E si continua con Asia, storytelling che «racconta la storia di una ragazza che non riesce a vedere quanto sia forte e piena di possibilità» e Un milione di sassi, dedicata alla mamma. «Mia madre amava ripetermi le stesse cose, spesso gridando, ma io non le capivo. – racconta Raige – Amo questa canzone perché mi fa pensare senza farmi sentire triste e perché è forte, anche se parla di dolcezza.»

Quanto male mi fai è la traccia numero otto di Affetto Placebo, «il brano più leggero dell’album» seguito da una nuova virata rappresentata da Bellezza Collaterale: «è l’ultima canzone che ho scritto prima di chiudere l’album. – spiega Vella – Racconta di una giovane donna che si trasferisce in una grande città, impara sulla sua pelle cosa voglia dire sentirsi sola e piange senza accorgersi di quanto ancora ha da fare. Di quanta Bellezza Collaterale ci sia anche solo nella sua tristezza.»

Unico featuring del disco è in Scuola calcio che vede la partecipazione di Ensi e Rayden: «Volevo solo il mio (ex) gruppo come featuring. Quest’album è troppo personale, c’è così tanto di me che non rimaneva spazio per gli altri.» Com’è successo chiude, invece, la sequenza di inediti ed è «una delle prime canzoni che ho scritto per il nuovo disco se non la prima in assoluto. E’ rimasta in un cassetto per un anno e mezzo e non ho mai saputo se l’avrei messa o no in tracklist. Alla fine ho ceduto alla mia parte più emotiva. Da questo pezzo nasce tutto.»

A completare Affetto Placebo ci sono le bonus tracks Tutto OK, Whisky, A un passo da te e Tutto OK Unplugged, per la prima volta in un album fisico. La (ri)partenza di Raige inizia da qui.