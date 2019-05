‘New School’ vola a Giffoni: i protagonisti della serie tv al festival dei ragazzi

Ci saranno anche i protagonisti di New School al Giffoni Film Festival 2019! Cloe Romagnoli, Matteo Valentini ed Edoardo Tarantini saranno infatti alla 49esima edizione della manifestazione domenica 21 luglio per presentare la serie in onda su DeAKids e Super! che tornerà in autunno con la terza stagione.

I giurati di #Giffoni2019 avranno la possibilità di godersi in esclusiva alcune puntate inedite della nuova serie, le cui riprese termineranno proprio a luglio 2019 e di conoscere tante curiosità in anteprima. New School racconta le vicende di un gruppo di “primini” alla scuola media McGaffin; qui, un gabinetto rotto custodisce il Wall of Celebrities, un muro piastrellato sul quale sono appesi i nomi e le foto delle leggende della scuola.

Il cast artistico della serie è formato da otto giovanissimi attori esordienti di età tra 10 e i 16 anni: oltre a Cloe, Matteo ed Edoardo Tarantini, ci sono Noemi Brazzoli, Diego Delpiano, Alice Papes e Paolo e Andrea Castronovo. Nicole Di Julio interpreterà Charlotte.

La serie, prodotta da DeAKids in collaborazione con Beachwood Canyon Productions e Maestro Production e diretta da Edoardo Palma, è stata scritta da Frank Van Keeken, sceneggiatore, showrunner produttore e regista californiano operativo in Canada, vincitore di tantissimi premi internazionali tra cui un BAFTA Kid’s vote Award.