Vent’anni di ‘Crush’: Jennifer Paige festeggia la sua storica hit con un remix

It’s just a little crush (crush) / Not like I faint every time we touch / It’s just some little thing (crush) / Not like everything I do depends on you / Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Per tutti quelli che hanno trent’anni o giù di lì, questi versi diventano immediatamente una melodia in testa e fanno rima con un solo nome. Proprio quello, sì sì… Jennifer Paige, la biondina della musica fine Anni Novanta che con Crush si è messa in tasca una hit generazionale.

Ecco, il brano usciva a giugno 1988 – anticipando il primo album della Paige, The Greatest Love (agosto 1988) – e si appresta, dunque, a festeggiare vent’anni anni (con buona pace di quanti di noi lo ascoltavano in loop). Per chi invece non la conoscesse, diciamo solo che il pezzo ha fatto storia nel pop mescolato ad accenni country, tormentone mai bissato dalla cantautrice che continua a lavorare nel campo discografico con risultati più modesti.

Proprio per le venti candeline del suo primo singolo, l’artista pubblica un nuovo remix di Crush, in uscita venerdì 31 maggio. Inoltre, rivolgendosi a cantanti e autori, scrive: “Se state facendo musica e state cercando una community di creativi, ospiterò un workshop gratuito on-line per condividere tutto quello che ho imparato lungo la strada nella mia carriera musicale. Ho così tanto da condividere!”

L’incontro – riservato alla community di artisti – sarà trasmesso in live streaming via Facebook mercoledì 5 giugno. Per partecipare basta iscriversi nel gruppo dedicato. E buon compleanno, Crush… It’s just a little crush.