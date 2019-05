Irene Grandi: esce il 31 maggio ‘Grandissimo’, progetto per i 25 anni di carriera

Si intitola Grandissimo il progetto con cui Irene Grandi celebra i suoi primi 25 anni di carriera. All’uscita del disco – venerdì 31 maggio – si accompagnerà un tour di presentazione che impegnerà l’artista nei prossimi mesi, anticipato dagli appuntamenti instore previsti a Firenze, Bologna, Milano, Torino e Roma.

Il “Grandissimo TOUR” partirà il 22 giugno dal Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), una delle più suggestive location dell’isola, che è per Irene Grandi ormai quasi una seconda casa, e si concluderà con una grande festa il 12 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, la città dove ha mosso i primi passi della sua carriera e che l’ha vista crescere come artista fino ad affermarsi nel panorama musicale italiano.

Grandissimo si compone di tre capitoli, tra brani inediti e canzoni di successo riarrangiate in una chiave completamente rinnovata. Il primo capitolo è Inedita con nuove canzoni; quini segue il Capitolo 1, dal titolo Insieme, con pezzi in versione unplugged e collaborazioni; infine, il Capitolo 2, denominato A-Live, è un’esplosione in chiave elettrica di alcuni successi di Irene.

Questi gli appuntamenti instore

TOUR DI PRESENTAZIONE

31 maggio – Firenze Feltrinelli RED Piazza della Repubblica, ore 18

3 giugno – Bologna Mondadori Bookstore via D'Azeglio, ore 18

4 giugno – Milano Mondadori Megastore Duomo, ore 18

5 giugno – Torino Feltrinelli Stazione Porta Nuova, ore 18

6 giugno – Roma Feltrinelli Appia Nuova, ore 18