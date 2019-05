Fiorella Mannoia a Subasio Music Club. Live “Personale” davanti a 40 fan

[CS] Fiorella Mannoia arriva a Subasio Music Club. Mercoledì 29 maggio, dalle 21:00, i 40 fan presenti in studio, al pari degli ascoltatori di Radio Subasio, potranno compiere insieme a lei un viaggio entusiasmante, tra nuovi brani e grandi successi, proposti rigorosamente dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live. A introdurla, sollecitandone ricordi ed aneddoti, ci saranno Stefano Pozzovivo e Roberto Gentile.

Un incontro gradito e speciale, calendarizzato a ridosso della pubblicazione del nuovo album di inediti che l’artista sta portando in tour nelle maggiori città italiane. Dal titolo “Personale”, è stato definito da Fiorella Mannoia “una modesta raccolta di storie interpretate attraverso la musica e di storie raccontate attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica”.

A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio gli scatti da lei realizzati in varie parti del mondo. L’album, anticipato in radio dai singoli Il peso del coraggio e Il senso, raccoglie tredici brani, composti da alcuni degli autori più interessanti del panorama nazionale e dalla stessa Mannoia, che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature.