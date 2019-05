Coez: il nuovo show parte da Roma ed è subito sold out SCALETTA & VIDEO LIVE

Al via da Roma È sempre bello in tour, nuovo show live di Coez che apre con tre anteprime al Palazzo dello Sport per poi proseguire a settembre con l’Arena di Verona e i palazzetti più importanti d’Italia (qui le date). Prodotto da Vivo Concerti, il tour è costruito per vestire al meglio l’ultimo album con al centro i claim più iconici delle canzoni.

“Ho sempre lavorato per questo. Io e i miei musicisti abbiamo suonato nei piccoli club, anche davanti a solo 100 persone, o in posti più grandi come ad esempio Le Capannelle. – racconta Coez – La cosa bella sarà portare tutta la nostra esperienza su questi palchi, legandola a quell’atmosfera raccolta da club da cui proveniamo.

La dimensione live è davvero un’altra dimensione, per questo mi piace: è lontana da internet, lontana dai social, dalle radio, dallo studio: riguarda quello che succede tra te e il pubblico, in quel posto e in quel momento esatto.” Sulle prime note, il kabuki scintillante svela il palcoscenico sovrastato da un display video di 200 metri che accoglie una pedana semicircolare per i musicisti.

Schermo e palco di fatto si fondono per diventare una cosa sola, grazie anche a un rolling stage e due catwalk. La scaletta propone 27 pezzi per per oltre due ore di musica durante le quali Coez è accompagnato dalla sua band storica: Daniele “Orange” Dezi, Giuseppe “Banana” Di Nola, Giuseppe “Passerotto” D’Ortona e Alessandro “Gaspare” Lorenzoni. A loro si aggiunge la new entry Valerio Smordoni.

Ecco la setlist:

Mal di gola Gratis Faccio un casino Catene

Vai con dio Forever alone

Siamo morti insieme Domenica Niente che non va E yo mama Ninna nanna Fuori di me Ciao La tua canzone Lontana da me Jet Ali sporche Mamma Roma Vorrei portarti via Le parole più grandi Le luci della città Occhiali scuri E invece no Aeroplani La musica non c’è È sempre bello La strada è mia

Le prevendite per i nuovi live sono disponibili sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati.