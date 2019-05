Le Deva: dal 31 maggio il nuovo singolo e video ‘Shangai’

[CS] Shangai (etichetta New Music International e Dischi dei Sognatori) è il nuovo singolo de Le Deva, in uscita in radio e in digital download a partire dal 31 maggio. Il brano, scritto da Niccolò Verrienti, Marco Rettani, Giulia Capone, Greta Portacci, è accompagnato dal videoclip (regia di Mauro Russo) e anticipa il nuovo album in uscita nei prossimi mesi.

“Questo è un periodo di scrittura, ci stiamo concentrando sulla parte creativa, molti autori ci hanno proposto canzoni molto belle – racconta Verdiana – ‘Shangai’ è un brano volutamente leggero, ironico, con Le Deva ci piace essere trasversali, il pop è il filo conduttore del nostro progetto tra pezzi più impegnati e pezzi più facili, siamo soddisfatte di quelle che stiamo costruendo, insieme al nostro autore guida, come ci piace chiamarlo, Marco Rettani”.

Laura aggiunge “il progetto Deva mi ha dato grande consapevolezza, mi viene naturale pensare per 4, scrivere pensando già a chi dovrà cantare quella parte. ‘Shangai’ effettivamente è il pezzo più adatto al periodo estivo.“

Prosegue Greta: “Siamo veramente una famiglia, capisco che sia difficile pensare che 4 donne possano portare avanti un progetto del genere, forse siamo l’eccezione che conferma la regola“.

Roberta conclude “sono grata a questo progetto, mi ha fatto crescere, le mie compagne sono per me una forza insieme alla musica, ogni progetto che affrontiamo ha lo stesso entusiasmo del primo giorno.”