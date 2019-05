Gué Pequeno: dal 14 giugno il Summer Tour 2019 CALENDARIO

Gué Pequeno annuncia i nuovi live estivi, una serie di appuntamenti che porteranno il rapper in giro per l’Italia e non solo a presentare Sinatra e le sue hit di repertorio. Gué Pequeno – Summer 2019 toccherà le location più importanti della stagione, a partire da la Notte della Taranta di Lecce dove Gué è headliner insieme a Elisa e l’Home Festival. Di seguito le date confermate:

GIUGNO/LUGLIO

14 giugno – Milano , Ippodromo San Siro / Mamacita Festival

, Ippodromo San Siro / Mamacita Festival 15 giugno – Cittanova (RC), Prom 5.0 Festival

(RC), Prom 5.0 Festival 21 giugno – Campi Bisenzio (FI) Campi Beer Festival

(FI) Campi Beer Festival 30 giugno – Vieste (FG), Battiti Live

(FG), Battiti Live 6 luglio – Venezia , Home Festival

, Home Festival 19 luglio – Cecina (LI), Tinì

(LI), Tinì 20 luglio – Corte Franca (BS), Number One

(BS), Number One 28 luglio – Formentera (Spagna), Pineta

(Spagna), Pineta 30 luglio – Ibiza (Spagna), Swag

AGOSTO/SETTEMBRE

5 agosto – Pag (Croazia), Kalypso

(Croazia), Kalypso 6 agosto – Montalto Di Castro (VT), Festival di Vulci

(VT), Festival di Vulci 9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), La Capannina

(LU), La Capannina 13 agosto – Porto Rotondo (OT), Country Club

(OT), Country Club 17 agosto – Gallipoli (LE), Ten Club

(LE), Ten Club 24 agosto – Lecce , Notte della Taranta

, Notte della Taranta 5 settembre – Olgiate Olona (VA), Zero

(VA), Zero 6 settembre – Lanzada (SO), Dreamland Music Festival