Friends e brillantina: Enzo Iacchetti presenta lo show con i ragazzi de L’Arte nel Cuore Onlus

Dopo la pellicola Detective per Caso, primo film al mondo interpretato da ragazzi disabili e normodotati, candidato con due nomination al Ciak D’Oro, L’Arte nel Cuore Onlus torna a teatro con uno spettacolo esilarante. Friends e Brillantina, questo il titolo, è una sorta di musical, dove gli allievi de L’Arte nel Cuore Onlus di Milano portano sul palcoscenico una storia sull’amicizia e sull’amore.

A condurre lo spettacolo ci sarà un vero mattatore comico, amato per le sue performance teatrali e per essere uno dei conduttori più popolari di Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti. Da sempre impegnato in attività sociali, Iacchetti ha accettato con entusiasmo di intervenire a questa iniziativa per una giusta causa.

Lo show va in scena all’Auditorium Pime in un’unica rappresentazione il 30 maggio a Milano alle ore 20.30, sostenuto dalla Fondazione Cariplo, Gems Gruppo Editoriale Mauri Spagnol e Bardi Edizioni. Inoltre è patrocinato dal Comune di Miano (Municipio 1) e i proventi serviranno per allargare le molteplici attività de L’Arte nel Cuore Onlus.







I biglietti possono essere prenotati allo 06 5413755 oppure scrivendo a info@artenelcuore.it.