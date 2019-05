Braschi: live al Festival della Parola di Chiavari il 30 maggio

Tra gli ospiti attesi al prossimo Festival della Parola di Chiavari c’è anche Braschi, che sarà sul palco di Piazza Fenice giovedì 30 maggio alle ore 18.30 per un set minimale, chitarra acustica e pad. Il cantautore presenterà i brani dell’ultimo album Trasparente, qualche cover e un paio di inediti.

Manca poco, ormai, alla nuova musica di Braschi che si è fatto conoscere dal grande pubblico con la partecipazione tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo e al concertone del Primo Maggio a Roma, a cui ha partecipato per ben due anni consecutivi.

E in attesa delle novità musicali, l’artista, selezionato dal Premio Bindi Nuovo IMAIE, tornerà in Liguria il 18 luglio a Laigueglia per la rassegna di Musica d’Autore Queste Piazze Davanti al Mare e il 3 agosto a Sanremo per Rock in the Casbah.