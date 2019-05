Sfera Ebbasta: dal 14 giugno il tour estivo CALENDARIO AGGIORNATO

Dopo il successo live al Mediolanum Forum di Assago, Sfera Ebbasta torna dal vivo con il suo Sfera Ebbasta Summer Tour, al via il 14 giugno. Il re della Trap italiana sarà protagonista sui principali palchi d’Europa per tutta l’estate secondo il seguente calendario (date in aggiornamento):

14 giugno – Milano , Mamacita Festival

, Mamacita Festival 7 luglio – Liegi (BE), Les Ardentes Festival

(BE), Les Ardentes Festival 12 luglio – Locarno (CH), Moon & Stars Festival

(CH), Moon & Stars Festival 14 luglio – Ibiza (ES), Ushuaia

(ES), Ushuaia 19 luglio – Madrid (ES), Urban Hymns Festival

(ES), Urban Hymns Festival 24 luglio – Pag (HR), Pow Wow Festival @ Kalypso

(HR), Pow Wow Festival @ Kalypso 27 luglio – Nova Gorica (SL), Green Loft Festival

(SL), Green Loft Festival 29 luglio – Corfù (GR), 54 Dreamy Nights

(GR), 54 Dreamy Nights 3 agosto – Berlino (DE), Bi Nuu

(DE), Bi Nuu 8 agosto – Barcellona (ES), Pacha

(ES), Pacha 12 agosto – Ibiza (ES), Hi Ibiza

(ES), Hi Ibiza 13 agosto – M arbella (ES), Opium Beach Club

(ES), Opium Beach Club 15 agosto – Formentera (ES), Atlanta @ Tipic Club

(ES), Atlanta @ Tipic Club 25 agosto – Ibiza (ES), Ushuaia

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.