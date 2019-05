Radio Italia Live – Il Concerto 2019: come seguire l’evento, info ATM e Bike Sharing

Manca poco, ormai, a Radio Italia Live – Il Concerto che lunedì 27 maggio 2019 porta in Piazza Duomo a Milano la migliore musica del momento. Accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, si alterneranno sul palco:

Alessandra Amoroso

Marco Mengoni

Guè Pequeno

Francesco Gabbani

Sfera Ebbasta

Ermal Meta

Ultimo

Loredana Bertè

Tiromancino

Sting (per Radio Italia World)

Inoltre, sul palco eccezionalmente anche Ligabue mentre Rocco Hunt presenterà la sua Benvenuti in Italy, national song degli Azzurri Under 21 impegnati nei prossimi Europei di calcio. Alla conduzione sono riconfermati Luca e Paolo mentre, a raccontare il backstage saranno Marco Maccarini e Manola Moslehi.

A poche ore dal grande evento, ecco tutte le informazioni su come raggiungere la piazza o seguire la manifestazione in diretta tv, radio e streaming a partire dalle ore 19:30. Qui tutti i dettagli sulle disposizioni di sicurezza in piazza.

Come arrivare a #RILIVE 2019

Per la seconda volta Atm è Mobility partner di Radio Italia Live – Il Concerto. In occasione del grande spettacolo in piazza Duomo, lunedì 27 maggio 2019 Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte.

Le metropolitane chiudono più tardi – Le linee M1 e M3 prolungano l’orario con ultime partenze dal centro previste intorno all’1:10 circa. I treni della M1 che viaggiano oltre il normale orario della mezzanotte faranno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano.

Per raggiungere la piazza del Duomo – è possibile usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. A partire dalle 14 circa, sarà chiusa la stazione M1-M3 di Duomo su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea si suggeriscono le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Gli sportelli del Atm Point e dell’Info Point Area B e C nella stazione di Duomo chiuderanno alle 13.

Parcheggi aperti fino alle 2:30 – Prolungano l’orario di apertura fino alle 2:30 di notte i parcheggi di interscambio con le stazioni della metropolitana di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie.

Modifiche ai tram 2, 3, 12, 14 e 16 – Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dal primo pomeriggio le linee 2, 3, 12, 14 e 16 saranno temporaneamente deviate e subiranno rallentamenti. Informazioni sui percorsi modificati si trovano sul sito e sull’app Atm. Per pianificare il proprio viaggio, è consigliabile considerare le linee metropolitane.

Assistenza e informazioni – Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nelle stazioni vicine a piazza del Duomo per dare informazioni sugli orari, soluzioni di viaggio e biglietti. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.atm.it, sull’app mobile alla voce News e sull’account twitter @atm_informa.

#RILIVE: il servizio di Bike Sharing

Questa edizione di Radio Italia Live – Il Concerto vede la partnership con Clear Channel per l’operazione esclusiva Clear LIVE Channel powered by Radio Italia. Il 27 maggio, giorno dell’evento, sarà possibile assistere alle esibizioni live attraverso i digitotem di Clear Channel dalle 19:30 alle 23:30 in Corso Como e Corso Garibaldi a Milano.

Infatti la media company ha creato il prodotto SoohCIAL che permette di vivere i contenuti live di Radio Italia sugli schermi digitali a grande impatto visivo. Protagonista sarà inoltre tutto il pubblico delle due ruote appassionato della buona musica: per premiare gli amanti della bicicletta, infatti, il giorno del concerto per tutti, l’abbonamento giornaliero e le tariffe d’uso saranno completamente offerte e gratuite.

Quattro stazioni BikeMi interamente brandizzate (Duomo, San Babila e due stazioni in Corso Garibaldi), contenuti speciali e in tempo reale sugli impianti digitali in tutta Italia, mobilità sostenibile permettono grazie a Clear LIVE Channel – powered by Radio Italia, di creare un dialogo con il pubblico che porterà l’evento fuori dall’evento per proseguire poi anche dopo il live, in un’attività partecipativa attraverso uno speciale social wall in cui, sugli schermi digitali di Clear Channel, verranno amplificati i post degli spettatori con #rilive.

#RILIVE: Come seguire il concerto, le dirette radio e tv

L’evento viene trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, c anale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Inoltre, è possibile seguire #RILIVE sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

#RILIVE viene trasmesso in contemporanea su Real Time (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul NOVE, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com). E sui social, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram.

