Marcella Bella: il nuovo singolo è ‘Ti Mangerei’ dalla raccolta per i 50 anni carriera

Da venerdì 24 maggio è in radio e digitale il singolo Ti Mangerei (Azzurra Music), nuovo inedito di Marcella Bella firmato dai fratelli Rosario ed Antonio. Il brano fa parte del cofanetto 50 Anni di Bella Musica, raccolta doppio cd live + libro in uscita il 31 maggio come omaggio a una carriera ma anche regalo ai fan che negli anni ha seguito l’artista.

Un percorso che ha accompagnato gli anni musicali più belli del nostro Paese, spesso con canzoni capolavoro rimaste indelebili per molti, scritte a due mani da due maestri autori quali Mogol e il fratello Gianni Bella. E Marcella Bella sta celebrando questo anniversario con un tour live nei principali teatri italiani, tra i quali il Teatro Brancaccio di Roma dove la cantante ha tenuto un concerto evento registrato per realizzare proprio il cofanetto in arrivo.

50 Anni di Bella Musica contiene le 22 canzoni eseguite durante la serata con orchestra sinfonica, una selezione dei maggiori successi e i brani più recenti con gli inediti Ti Mangerei e Aria Latina. Si aggiunge anche un libretto fotografico con un pensiero della stessa Marcella su curiosità e aneddoto relativi a ogni brano della raccolta.