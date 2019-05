Cesare Cremonini annuncia un tour negli stadi per i suoi primi 20 anni di carriera

Ospite del salotto domenicale di Fabio Fazio su Rai 1, Cesare Cremonini Ha annunciato ufficialmente il suo prossimo tour negli stadi con cui celebrerà i suoi (primi) 20 anni di carriera. Al via il 21 giugno 2020 da Lignano, Cesare Cremonini 2020 si snoderà in sette date per concludersi con un evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Dall’inno generazionale 50 Special con i Lunapop alle hit messe a segno in solitaria, il cantautore bolognese ha dimostrato di essere uno degli artisti italiani più ispirati e influenti nel panorama musicale. Già anticipati con una storia su Instagram, gli appuntamenti live 2020 saranno un percorso verso il concerto-evento a Imola.

“Il 18 luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. – spiega Cremonini – Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA.

Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale.”

Di seguito il calendario del tour Cesare Cremonini 2020:

21 giugno – Lignano , Stadio Teghil

, Stadio Teghil 27 giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 30 giugno – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 4 luglio – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 7 luglio – Firenze , Stadio Artemio Franchi

, Stadio Artemio Franchi 10 luglio – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 14 luglio – Bari , Arena della vittoria

, Arena della vittoria 18 luglio – Imola, Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari

I biglietti sono disponibili in anteprima esclusiva per i Titolari di Carta American Express dalle ore 10.00 di martedì 28 2019 (per 48 ore) su TicketMaster. La messa in vendita generale è attiva dalle ore 11.00 di giovedì 30 maggio 2019 su LiveNation e in tutti i punti vendita autorizzati.