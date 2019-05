AirPlay radio: terza settimana in vetta per The Kolors & Elodie, Thegiornalisti new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 21.2019 (dal 17 al 23 maggio 2019) che vede confermato in vetta Pensare male dei The Kolors & Elodie, seguiti da Girls Go Wild di LP (stabile) e Juice di Lizzo che guadagna una posizione e sale al terzo posto. Secondo i dati EarOne, si ferma ai piedi del podio Con Calma di Daddy Yankee (quarto, +8) che precede I Don’t Care di Ed Sheeran & Justin Bieber (quinti, +3), Medellín di Madonna & Maluma (sesti, +4) e Calipso di Charlie Charles (settimo, +8). Completano la Top Ten Muhammad Ali di Marco Mengoni (ottavo, -3), SOS di Avicii (stabile al nono posto) e Acqua su Marte di Tormento ft. J-Ax (decimi, -4).

Tutte italiane le tre più alte nuove entrate: Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (posizione 11), Ostia Lido di J-Ax (posizione 15) e Mai più da soli di Renato Zero (posizione 38). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].