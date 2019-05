Happy Birthday Emma: su VH1 si festeggia l’artista salentina

[CS] VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat, sabato 25 maggio dedica una programmazione pomeridiana speciale a Emma in occasione del suo 35esimo compleanno.

Si parte alle 15:00 con la prima tv di Logout, uno speciale cortometraggio prodotto da Billboard Italia e presentato in esclusiva prima delle date milanese e romana dell’Essere Qui Tour – EXIT Edition 2019. Logout dura 8 minuti e vede come protagonisti (in veste di attori) Emma e Stefano Fisico (Host e Head of Music & Talent Billboard Italia) su un ring, per un “confronto a due” tra sport e musica.

A seguire Best Of Emma, una rotazione speciale con i videoclip più belli realizzati dall’artista salentina, da Amami fino a Mondiale. Alle 16:00, infine, spazio a House Of Fans Live: Emma, lo speciale che racconta il rapporto unico tra Emma e i suoi fan che si sono sfidati e messi in gioco per un’occasione esclusiva.

I fan di Emma sono stati chiamati a caricare online dei video per invitare la loro beniamina nella propria casa: un’opportunità unica per conoscerla e assistere a un concerto esclusivo nel loro salotto.

Emma ha dovuto sceglierne soltanto uno: a quale porta busserà, coronando il sogno più bello di ogni fan di un artista? Sarà l’occasione per seguire un esclusivo live e il backstage con i confessionali di Emma, del suo chitarrista e dei fan.