L’estate di Takagi & Ketra è ancora con Giusy Ferreri: ecco ‘Jambo’ INTERVISTA

Più che tra il cielo e la savana, la presentazione del nuovo singolo estivo di Takagi & Ketra ci ha portato tra cielo e mare, ma a una certa tutto girava anche in Sardegna, statene certi. Il duo di producer, infatti, insieme a Sony Music Italy e Bravo Club, ha firmato l’evento inaugurale #JamboReleaseParty al VOI Tanka Resort di Villasimius che dal tramonto ha aperto le danze con l’anteprima del brano per poi continuare sotto le stelle.

Anche questa stagione estiva, dunque, fa rima con Takagi & Ketra che – dopo Amore e Capoeiera – ancora una volta scelgono Giusy Ferreri come voce della loro hit estiva. Niente “tormentone”, per carità, qua si parla di hit e insieme alla tripletta già collaudata si aggiunge Omi (ricordate Cheerleader? Ecco, lui).

Il risultato è Jambo, un pezzone afro-beat – lo abbiamo ascoltato in cuffia sulla spiaggia, al calar del sole, con un drink in mano – a 130 bpm. Lo ammettiamo: restare fermi non è stato facile. E proprio dopo il primo assaggio abbiamo incontrato Takagi, Ketra e Giusy: ecco che cosa ci hanno raccontato in questa video intervista.

In radio e digitale da venerdì 24 maggio, Jambo è un salto dal sapore salato e assolato ad altezza equatore. E a completare il mood jungle è un videoclip girato fra Tanzania e Zanzibar coreografato da Sherrie Silver (artista vincitrice di un Mtv Vma Award con il video This Is America di Childish Gambino).

Quindi, Jambo (ciao in Swahili) a tutti. L’estate è già qua.