Premio Donida 2019: aperte le iscrizioni, il calendario della decima edizione

Sono aperte le iscrizioni alla X edizione del Premio Donida, il concorso musicale in ricordo del Maestro Carlo Donida Labati che ha l’obiettivo di trasmettere messaggi di carattere culturale e artistico ai giovani. Al concorso possono partecipare compositori, cantautori ed interpreti che abbiano un’età minima di 18 anni e la novità di quest’anno è la possibilità di presentare un brano dialettale.

Il concorso si svolge in tre parti (Audizioni, Semifinali e Serata Finale) con le audizioni a sua volta con tre tappe da nord a sud:

Lunedì 17 giugno 2019 (chiusura iscrizioni lunedì 10 giugno) a Milano presso lo Studio il Cortile di Milano, via Pietro Borsieri 41 (metropolitane vicine: Gialla-viale Zara / Isola metro 5)

(chiusura iscrizioni lunedì 10 giugno) a presso lo Studio il Cortile di Milano, via Pietro Borsieri 41 (metropolitane vicine: Gialla-viale Zara / Isola metro 5) Martedì 25 giugno 2019 (chiusura iscrizioni martedì 18 giugno) a Calatanissetta presso Zeronovantuno, via Carlo Pisacane

(chiusura iscrizioni martedì 18 giugno) a presso Zeronovantuno, via Carlo Pisacane Mercoledì 10 luglio 2019 (chiusura iscrizioni mercoledì 3 luglio) a Roma presso la Scuola di Musica Sotto i raggi del sol via Donato Menichella 104

A ogni audizione saranno messi in palio uno shooting fotografico e uno shooting video a cura dell’AgenziaWhatever. La commissione avrà il compito di selezionare i brani che accederanno alla Semifinale prevista il 5 ottobre 2019 a Bologna presso l’Anfiteatro del Fico Eataly World via Paolo Canali 8. La Finale si terrà il 30 ottobre 2019 a Milano.

Il brano vincitore del Premio Donida sarà distribuito come singolo in tutti i maggiori store digitali con edizioni Saar Records / La Compagnia di Donida e avrà una promozione professionale di almeno 90 giorni in radio, tv, carta stampata con interviste e passaggi per promuovere il brano. I cinque brani finalisti concorreranno all’assegnazione di borsa di studio per interpreti al CET di Mogol.

L’Associazione Culturale La Compagnia di Donida, fondata dalla nipote Monica Donida insieme alla sua mamma Laura Donida, risale al 2008 e il Presidente onorario è Mogol. Per iscriversi al concorso basta compilare la relativa domanda al sito premiodonida.it.