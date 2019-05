Patty Pravo: il nuovo singolo è ‘Pianeti’, in radio dal 24 maggio TESTO

Il 24 maggio arriva in rotazione radiofonica Pianeti, nuovo singolo di Patty Pravo estratto dall’album Red. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo: “E se il tempo finisse? – racconta il cantautore di origini siciliane – Quanti errori ha commesso l’umanità?

Oggi però possiamo ancora meravigliarci allargare le braccia in una notte stellata, alzare lo sguardo e sentirci parte dell’universo, figli di tutti i pianeti, figli di un segreto più grande di noi; capire che siamo il senso del tempo, parte di un progetto di vita. In fondo però nonostante tutto, nonostante la grandezza che ci ha generato, nonostante la natura che ci sovrasta, guardandoci allo specchio, siamo Solo noi, uomini e donne in viaggio”.

Patty Pravo Pianeti TESTO

L’universo ci nasconde delle nuove profezie

Il segreto di un amore, di un amore vero

Ma non farti più domande che il tempo sfugge

Non abbiamo mai capito

Cosa giusto e cosa no

Il segreto del dolore, del dolore che c’è in te

Cosa forse ci ha impedito di lasciarci andare

Io non dimenticherò il mio bisogno di te

Non ha senso restare a guardare senza crederci mai

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo figli di tutti i segreti

Siamo il senso del tempo

Il sorriso del mondo

Siamo noi, siamo ancora noi

Siamo figli di tutti i segreti del mondo

Siamo figli di tutti i pianeti

Perchè senza di noi

Siamo solo noi

Abbracciamoci più forte, questa notte passerà

Darà spazio a un nuovo giorno, a un nuovo sole

Non esistono parole per dare amore

Io non dimenticherò il mio bisogno di te

Non ha senso restare a guardare senza crederci mai

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo figli di tutti i segreti

Siamo il senso del tempo

Il sorriso del mondo

Siamo noi, siamo ancora noi

Siamo figli di tutti I segreti del mondo

Siamo figli di tutti I pianeti

Perchè senza di noi

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Siamo solo noi

Siamo solo

Siamo solo noi

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo solo

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo solo

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo solo

Siamo figli di tutti i pianeti

Siamo solo noi