Federica Abbate: il nuovo singolo è ‘Camera con vista’ feat. Lorenzo Fragola

Arriva in radio e digitale venerdì 31 maggio Camera con vista (Carosello Records), nuovo singolo di Federica Abbate feat. Lorenzo Fragola. Prodotto da Takagi e Ketra, il pezzo ambisce a entrare nella rosa dei tormentoni dell’estate 2019. «Camera con vista – commenta Federica – dopo tanti pezzi estivi scritti per altri, è il “mio” pezzo estivo e al suo interno c’è la mia personale chiave di lettura dell’estate: un po’ leggera, un po’ malinconica, un po’ autoironica!

Appena finito di scrivere il pezzo ho subito immaginato un duetto e il pensiero è caduto immediatamente su Lorenzo che è davvero a mio avviso una delle voci pop più belle e fresche del momento, il quale ha sposato immediatamente con entusiasmo il pezzo. Mi sento davvero tanto felice di poter condividere questa canzone così speciale per me insieme a lui!»

Replica Lorenzo Fragola: «Ho avuto il piacere di conoscere Federica quando abbiamo collaborato al brano D’improvviso. Dopo un successo del genere ho capito che ci saremmo incontrati di nuovo. Da quel momento siamo rimasti sempre in contatto aspettando il momento giusto di riunire le forze. Appena mi ha fatto sentire le sue idee mi sono detto: questo è il momento!

Sai…quella strana legge artistica in cui 1+1 fa 3! Io la vedo un po così…scegliersi anche se si è un casino, lasciarsi andare con la curiosità di conoscere cosa accadrà, chissà se poi mi porterai.. è bello accettarsi aspettando l’estate che arriva. Non è un brano d’amore e non per forza un pezzo estivo, questo anche il motivo per cui funziona.»

Per la Abbate si avvicinano anche gli impegni live con le anteprime di Finalmente… in tour il 31 maggio a Milano al Linoleum (Rocket Club) e il 2 giugno a Roma a Spaghetti Unplugged (Marmo). E vista la grandissima richiesta, l’esibizione di Federica al ROCKET di Milano è stata raddoppiata nella stessa serata.