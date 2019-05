Angelica: fuori il nuovo singolo ‘Due anni fa’, il videoclip

È disponibile il videoclip di Due anni fa (Carosello Records), nuovo singolo di Angelica dall’album d’esordio Quando finisce la festa. Il video, diretto dal fotografo di moda Riccardo Vimercati, è stato girato in Super 8 con rullino analogico e mostra un’Angelica malinconica e sognante.

“È meglio perdersi che non trovarsi mai – commenta Angelica – la consolazione quando finisce una storia è guardare a quello che rimane e che nessuno può portarti via. È così che cerco di superare ogni volta la tristezza del concetto di ‘fine’, perché quando una molecola si sposta, qualcosa nella nostra vita può cambiare e senza quel cambiamento certe cose (anche belle) potrebbero non accadere mai.”

Dopo il successo delle aperture al tour italiano di Miles Kane, Angelica si esibirà al Mi Ami Fest domenica 26 maggio alle 18.40 sul palco Jowaè.