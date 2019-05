Tornano gli Stadio: inedito, album in vinile e tour estivo per la band di Gaetano Curreri

Ritorno in grande stile per gli Stadio che, a due anni dalla vittoria al Festival di Sanremo, annunciando tre nuovi appuntamenti discografici e live: un nuovo tour Stadio Mobile Live 4.0, la ripubblicazione in doppio vinile del loro album più venduto Stadio Mobile Live e un brano inedito Tu sei l’amore di cui hai bisogno.

Dal 31 maggio, infatti, è su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo arrangiato da Celso Valli e prodotto insieme al gruppo. Quindi, la band riparte in tour il 24 maggio con una serie di appuntamenti nei borghi d’Italia per riproporre live uno dei loro album più amati e venduti.

Di seguito le prime date confermate dello Stadio Mobile Live 4.0 in continuo aggiornamento:

24 maggio – Castelraimondo (MC), Lanciano Forum / data zero e raduno nazionale dei fan

13 giugno – Capistrello (AQ), P.zza del Comune

17 giugno – Fasano (BR), P.zza Caia

27 luglio – Marsciano (PG), P.zza Carl Marx

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE)

10 agosto – Attigliano (VT), Parco Area Verde

13 agosto – Seminara (RC), P.zza Vittorio Emanuele

17 agosto – Molinara (BN), P.zza San Rocco

Sul palco ad affiancare Gaetano Curreri (voce e tastiera), Andrea Fornili (chitarra) e Roberto Drovandi (basso) ci sarà una sezione di fiati completa – tromba, trombone e sax – che darà alla band, sonorità funky pop, reinterpretando le loro migliori canzoni.