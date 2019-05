Sarah Jane Morris e Tony Rémy in tour: presentano in anteprima il nuovo album DATE

Sarah Jane Morris torna in tour in Italia con uno show insieme a Tony Rémy che porterà dal vivo in anteprima i brani più celebri di John Martyn con l’interpretazione e gli arrangiamenti di Sarah Jane Morris e Tony Remy dall’album Sweet Little Mystery. The songs of John Martyn, in uscita in Italia a luglio. Sarah Jane Morris e Tony Remy hanno rivisitato le canzoni di Martyn, esaltandone gli arrangiamenti; un lavoro-omaggio fatto di stima e rispetto.

Questi i prossimi appuntamenti:

22 maggio – Verona , Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico,

, Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, 24 e 25 maggio – Milano , Blue Note

, Blue Note 11 luglio – Roma, Casa del Jazz / Concerti nel Parco Estate Romana 2019

Oltre a Rémy sul palco con la Morris ci saranno Tim Cansfield alle chitarre, Henry Thomas al basso e Martyn Barker alla batteria.