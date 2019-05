Rocco Hunt: la sua ‘Benvenuti in Italy’ colonna sonora degli Azzurri Under 21 CONFERENZA

Musica e sport. Connubio da sempre fortunato che si rinnova calcisticamente in questo 2019: è, infatti, Rocco Hunt a firmare la colonna sonora ufficiale della Nazionale Italiana Under21 impegnata nell’Europeo. Il brano, Benvenuti in Italy, (già in rotazione radiofonica e in digitale) è scritto dallo stesso Rocco e prodotto da Mace e Zized.

A presentare la national song sono intervenuti, oltre al rapper napoletanto, anche il CT degli Azzurrini Luigi Di Biagio e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. «Rocco ha fatto un pezzo che fa venir voglia di giocare – ha dichiarato il commissario tecnico – e credo che negli spogliatoi lo sentiremo cantare spesso! C’è grande attesa per questo europeo, e sentiamo una grande responsabilità. Siamo consapevoli delle aspettative così come delle difficoltà che ci saranno, ma noi puntiamo in alto.»

Soddisfazione anche nelle parole di Hunt, che si dice «felice e orgoglioso di questa collaborazione», anche perché il calcio e lo sport in generale sono spesso ancore di salvezza per i giovani che crescono in quartieri difficili. Benvenuti in Italy nasce nella sua ossatura di base in maniera autonoma rispetto al progetto in cui poi è stato inserito e nella sua versione finale ha visto Rocco rimetterci mano insieme alla collega Federica Abbate intervenuta sulla linea.

Il calcio è uno sport universale che supera ogni barriera, ogni nazione, ogni lingua, è una passione che unisce popoli.

Curiosamente, però, il rapper non ha grande passione come fan di questo sport e col sorriso ammette: «Sono un campano atipico perché non ho una squadra del cuore. Quindi questa è la mia miglior occasione per accontentare tutti: esprimermi con la nazionale Under 21!» L’artista si esibirà con Benvenuti in Italy sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo (Radio Italia è official media partner delle Nazionali Italiane di Calcio) e poi sarà sul campo della partita inaugurale allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

E il brano è il primo tassello del nuovo album in cantiere: «Il mio nuovo disco dovrebbe uscire tra la fine dell’estate e l’inizio del prossimo autunno. Manco da tanto ma in questi mesi mi sono dedicato molto alla scrittura: ora ho l’esigenza di riposizionarmi e sono ripartito dalla mia fanbase: li ho riarmanti per la guerra in previsione del ritorno mainstream.» Parola di Rocco Hunt.