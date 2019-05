Marco Mengoni: in autunno le nuove date di ‘Atlantico Tour’ VIDEO ANNUNCIO

Lo aveva promesso ed ecco le nuove date autunnali del suo Atlantico Tour. Dal palco di Firenze, Marco Mengoni ha lasciato che fossero i suoi fans a far circolare la notizia dei prossimi concerti i quali seguiranno la speciale leg estiva di Fuori Atlantico Tour (qui le date).

Di seguito il video dell’annuncio.

IN CARICAMENTO…

Ecco gli appuntamenti, tra Italia ed Europa, annunciati per novembre/dicembre 2019:

6 novembre – Perugia , Pala Evangelisti

, Pala Evangelisti 8 e 9 novembre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 12 novembre – Mantova , Grana Padano Arena & Theatre

, Grana Padano Arena & Theatre 14 novembre – Conegliano , Zoppas Arena

, Zoppas Arena 17 novembre – Pesaro , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 19 novembre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 22 novembre – Roma , Palazzo dello sport

, Palazzo dello sport 26 novembre – Reggio Calabria , Palacalafiore

, Palacalafiore 28 novembre – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 8 dicembre – Francoforte , Batshkappe

, Batshkappe 10 dicembre – Colonia , Carlswerk

, Carlswerk 15 dicembre – Barcellona , Sala Barts

, Sala Barts 18 dicembre – Londra, Shepherd’s Bush Empire

I biglietti per le nuove date del tour sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 16.00 di venerdì 24 maggio.