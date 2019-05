Giovanni Ciacci alla conduzione di un nuovo programma di gossip

NOTA STAMPA

Celebre stylist e volto di Detto Fatto, Giovanni Ciacci è pronto per una nuova sfida, a colpi di gossip. Al suo fianco Cecilia Capriotti. A partire da questa settimana sarà infatti al timone del programma web Non Ditelo a Ciacci, in compagnia di Eleonoire Ferruzzi e Fabiano Minacci del sito Bitchyf, che animeranno le rivelazioni live all’interno del programma.

Tra le molte guest star, per citarne alcune, Malena, l’ex fidanzato di Pamela Prati, pronto a scatenare i rumors con confessioni scioccanti, Joe Squillo e tanti altri. Il programma sarà trasmesso sulla web TV di 361 Magazine e, dal 6 al 9 giugno, Non Ditelo a Ciacci si sposterà a Capri in occasione del VIP Champions, con ospite di una delle puntate la famiglia Rodriguez al completo.