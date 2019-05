Ernia dal 1° giugno live con ‘68 Till The End Summer Tour’ CALENDARIO

Dopo 68 e la speciale riedizione 68 (TILL THE END) con sette brani inediti uscita lo scorso aprile, il rapper Ernia è pronto a salire on stage con il suo 68 Till The End Summer Tour. Il giovane talento hip hop si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti che a partire dal 1 Giugno lo vedranno protagonista per tutta l’estate tra prestigiosi club, Festival e Summer Arena.

Durante le performance dal vivo Ernia porterà on stage molti dei brani del suo ultimo lavoro in studio ma anche i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo percorso musicale. Ecco il calendario estivo (Thaurus Live):

1 giugno – Marina di Modica (RG), 2born Festival

(RG), 2born Festival 8 giugno – Garlasco (PV),Le Rotonde

(PV),Le Rotonde 9 giugno – Barzio (LC), Nameless Music Festival

(LC), Nameless Music Festival 29 giugno – Calafuria (LI),Baciami Festival

(LI),Baciami Festival 3 luglio – Bologna , Oltre Festival

, Oltre Festival 21 luglio – Genova ,Goa Boa

,Goa Boa 26 luglio – Venaus (TO), Festival Alta Felicità

(TO), Festival Alta Felicità 27 luglio – Reggio Calabria , Luna Ribelle

, Luna Ribelle 30 luglio – Padova ,Parco della Musica

,Parco della Musica 12 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Festival

(GR), Follonica Summer Festival 23 agosto – Quartu Sant’Elena (CA), Cagliari Tatto Convention

(CA), Cagliari Tatto Convention 25 agosto – Fabrica di Roma (VT), Festa della Birra

(VT), Festa della Birra 26 agosto – Montignoso (MS),Beach Club Versilia

(MS),Beach Club Versilia 31 agosto – Catania, Zouk Spazio Eventi

Le prevendite sono disponibili sui canali di Thaurus Music e acquistabili direttamente in loco.