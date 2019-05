Philip: fuori il singolo ‘Bambina’ TESTO & VIDEO

Fuori il video di Bambina, il nuovo singolo di Philip, rapper milanese cresciuto nel quartiere popolare attorno a Piazza Prealpi. Il video è diretto da Simone Mariano e Federico Merlo, con taglio cinematografico e racconta la relazione tra un ragazzo e una ragazza “di quartiere” sullo sfondo della periferia milanese e i “bravi ragazzi” che la vivono ogni giorno.

Philip Bambina TESTO

Ehi ehi, bambina

Tranquilla

Questa sera passo a prenderti col T-Max

Air Max brilla, ice Carolina

Questa notte sei con me perché il telefono non squilla

Hai avvisato le tue amiche?

Stanotte non esiste

Tu resti con me fino a domani mattina, ehi

Quindi stai tranquilla

Passo a prenderti col T-Max

Giorno e notte sì in giro per farli

Ho un amico, sa come comprarli

Questi scemi pensan di comprarti

Io resto un signore, sono un passo avanti

Sì e quello scemo già l’ho parcheggiato

Non sei di nessuno a parte me

È inutile che scrivi, che mandi cuoricini

Tanto non vi risponde scemo e pure me lo dici

Questa sera prenotami un tavolo

Sono con la donna, fra sul piatto mezzo palo

Quindi ti aspetto giù

Alle ventuno, non di più

Vestita da zona che sei top pure così

Matto del dettaglio

Dal sorriso alla scarpa allo smalto

Sono ancora in giro ma sto arrivando

530 T-Max nero opaco

Ba-bambina

Tranquilla

Questa sera passo a prenderti col T-Max

Air Max brilla, ice Carolina

Questa notte sei con me perché il telefono non squilla

Hai avvisato le tue amiche?

Stanotte non esiste

Tu resti con me fino a domani mattina, ehi

Quindi stai tranquilla

Passo a prenderti col T-Max

Ehi chica

Zarra ma fine

Quanto sei figa in tuta del Milan

Bella sì ma c’è un casino

Però sai cos’ho capito

Che il casino è la mia vita

Ehi ammò, ma cos’è?

Tutto appo’ dal Booster al T-Max fino al Range

Dalla piazza al centro fino all’ex

Non mi basti, ti sequestro anche stasera

Vorrei portarti su uno yacht fino a Monaco

Non ho testa, sono ancora incastrato nel blocco

Fammi sapere per stasera se ci sei o no

Devo dirti un po’ di cose, non dirmi di no

Non dirmi di no

Ehi ehi, bambina

Tranquilla

Questa sera passo a prenderti col T-Max

Air Max brilla, ice Carolina

Questa notte sei con me perché il telefono non squilla

Hai avvisato le tue amiche?

Stanotte non esiste

Tu resti con me fino a domani mattina, ehi

Quindi stai tranquilla

Passo a prenderti col T-Max