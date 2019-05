Emis Killa: al via il 25 maggio il nuovo tour estivo DATE & INFO BIGLIETTI

Emis Killa ha ricevuto da YouTube il Creator Award d’Oro, riconoscimento che la piattaforma attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti. E per festeggiare come si conviene, il rapper annuncia una serie di appuntamenti estivi tra live e dj set in tutta la Penisola.

Il rapper multiplatino torna a infiammare il pubblico con le hit tratte dall’album Supereroe (Carosello Records), certificato disco d’oro, tra le quali Rollercoaster, doppio disco di platino digitale, e Fuoco e Benzina, disco di platino.

Il tour, presentato da Vivo Concerti, toccherà la seguenti tappe italiane:

25 maggio – Corte Franca (BS)

(BS) 7 giugno – Rivalta di Gazzola (PC)

(PC) 9 giugno – Treviso , Core Festival

, Core Festival 15 giugno – Porto S. Elpidio , International Motor Days

, International Motor Days 12 luglio – Forte dei Marmi (LU)

(LU) 13 luglio – Boario Terme (BS)

(BS) 16 agosto – Arbatax , Red Valley Festival

, Red Valley Festival 19 agosto – Benetutti (SS)

(SS) 8 settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11:00 di martedì 21 maggio e in tutti i punti vendita Ticketone e le altre prevendite autorizzate dalle ore 11:00 di venerdì 24 maggio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali