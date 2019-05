Dardust: annunciate le date estive di ‘Lost in Space’ piano solo 2019

Dardust (Dario Faini) – pianista, compositore e produttore pop – sarà impegnato nei prossimi mesi con un tour di concerti e appuntamenti promozionali in giro per l’Italia organizzato da BPM Concerti. L’artista proporrà dal vivo Lost in Space, concerto-racconto in piano solo dei viaggi musicali legati ai primi due capitoli discografici.

Spazio in scaletta anche alle inedite suggestioni della nuova produzione, registrata tra Londra ed Edimburgo: una ricca anticipazione dell’ultimo capitolo della trilogia discografica di uno dei progetti strumentali di musica neoclassica ed elettronica tra i più interessanti del panorama italiano ed internazionale Di seguito le prossime date:

24 maggio – Milano , Wired Next Fest – talk

, Wired Next Fest – talk 28 giugno – Torino , Flowers Festival (w/ Olafur Arnalds)

, Flowers Festival (w/ Olafur Arnalds) 19 luglio – Locorotondo (BA), Masseria Mavùgliola / Panoramica Festival

– (BA), Masseria Mavùgliola / Panoramica Festival 7 agosto – Montelparo (AP), Piano Strano

(AP), Piano Strano 22 agosto – Arco (TN), Castello

(TN), Castello 31 agosto – Matera, Cava del Sole