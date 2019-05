Antonio Maggio: fuori il nuovo singolo ‘Il maleducato’

Dallo scorso venerdì 17 maggio – a oltre due anni dal precedente lavoro Amore Pop – è in radio Il maleducato (Avarello Music srl), nuovo singolo del cantautore Antonio Maggio. Così l’artista descrive il pezzo: «Spero che questo brano possa rappresentare, in forma di canzone, lo spirito di chi la ascolterà.

Purtroppo alla festa del nostro futuro non siamo stati invitati da chi ci ha preceduto e quindi da chi l’ha organizzata perciò credo che, in questi casi, l’unico modo per prenderci il futuro sia quello di auto-invitarci a questa festa, con la giusta sfrontatezza di chi sa cosa vuole, a muso duro e con le maniche rimboccate.

Perché il futuro non è niente di più e niente di meno di qualcosa che ci spetta. Insomma che la festa abbia inizio, anche per chi non è stato invitato!».

Il brano racconta quella generazione alla ricerca del proprio futuro, da costruire solo con le proprie forze e buona volontà. A firmare il singolo Il maleducato è lo stesso Maggio mentre la produzione artistica è curata da Alessandro Canini (Martina’s Studio, Anzio).