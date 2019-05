Nada: estate in tour per presentare ‘È un momento difficile tesoro’ CALENDARIO

Sono state annunciate le prime date estive del tour con cui Nada presenta il suo ultimo album di inediti È un momento difficile tesoro. Il disco vede alla produzione di John Parish, nuovamente al fianco di Nada dopo il lavoro per Tutto l’amore che mi manca (2004).

«Ho sempre provato attraverso i miei dischi e i miei libri a cercare di raccontare quello che sento e avverto, sia dentro che fuori di me. – dice Nada parlando del disco – È esattamente da questa disposizione d’animo che è nato “È un momento difficile, tesoro”.

Esprime un malessere ma mi fa sorridere, è sicuramente appropriata a questo disco, al mio sentire, al mio chiedermi se con queste canzoni sono effettivamente riuscita a descrivere bene frammenti di vita e stati d’animo, tanto da riuscire a sintetizzare in un’unica idea le emozioni e i pensieri che in questo ultimo periodo mi hanno profondamente coinvolta.»

Non mi è mai capitato in tanti anni di finire un disco e di essere fino in fondo soddisfatta. Oggi lo sono e questa soddisfazione mi rende felice. Questo disco, che forse non è affatto divertente, rende felici.