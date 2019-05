Ghemon: dal 24 maggio gli appuntamenti live dell’estate CALENDARIO

Dopo aver calcato il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, Ghemon torna dal vivo a Milano venerdì 24 maggio in occasione del Wired Next Fest. La data inaugura il tour estivo con cui l’artista porterà dal vivo i suoi brani più apprezzati, tra i quali Rose Viola (Carosello Records e Artist First) in gara al 69° Festival di Sanremo.

Ghemon proseguirà il tour per tutta la stagione estiva toccando alcuni dei maggiori festival italiani, dal Core Fest di Treviso al Festival di Bologna. Di seguito le date annunciate ad oggi:

24 maggio – Milano , Wired Next Fest

– , Wired Next Fest 6 giugno – Firenze , Tuscany Hall / Macan Music by Prosche

, Tuscany Hall / Macan Music by Prosche 7 giugno – Treviso , Core Fest

– , Core Fest 13 luglio – Bologna , Arena parco Nord / Indimenticabile Festival

, Arena parco Nord / Indimenticabile Festival 14 luglio – Gardone Riviera (BS), Festival del Vittoriale -Tener a mente

(BS), Festival del Vittoriale -Tener a mente 18 luglio – Genova , Goa Boa Festival

– , Goa Boa Festival 26 luglio – Pescoluse (LE), Parco dei Gigli

(LE), Parco dei Gigli 28 luglio – Napoli , Arena Flegrea / Noisy Naples Fest

, Arena Flegrea / Noisy Naples Fest 2 agosto – Grottaglie (TA), Festival Carsica

(TA), Festival Carsica 3 agosto – Francavilla a mare (CH), Piazza Sirena / Shock Wave Fest