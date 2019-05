Davide Ferrario presenta ‘Lullabies’: «Scegliere la musica da mettere è un sogno» INTERVISTA

È uscito in digitale lo scorso 15 aprile Lullabies (Manjumasi), EP di debutto di Davide Ferrario, musicista e produttore che da anni condivide il palco con Franco Battiato e Max Pezzali. Ma a questo giro, l’artista fa da sé e si presenta con un progetto inedito di matrice house estremamente raffinata. La sua deep house si fa ascoltare ipnoticamente anche grazie all’impronta melodica che fa da sintesi tra diverse influenze.

Abbiamo fatto qualche domanda a Davide per conoscere meglio il suo lavoro e capirne genesi, lavorazione e destino live. Ecco di seguito la nostra intervista.

È da poco uscito l’EP Lullabies: come è nato questo progetto?

In un momento di quiete. Rientravo dalle vacanze, dopo l’estate, e davanti a me avevo mesi di tempo per dedicarmi ad altre attività. Sarei potuto andare a correre, avrei potuto leggere o semplicemente starmene a casa sul divano a guardare delle serie tv. Invece, mannaggia a me, ho deciso di mettermi a scrivere e a produrre musica.

Da musicista per Pezzali, Renga, Battiato a solista deep house: da dove arriva e come si è sviluppato questo interesse?

La cosa strana è che per me la dance viene molto prima di tutto il resto. Le prime produzioni della mia vita, da ragazzino, erano dance. Nel pop mi sono cimentato dall’adolescenza in poi, quando c’erano i Blur, i Radiohead, gli Oasis e tutto il resto delle band che divennero molto popolari esattamente quando io avevo sedici o diciassette anni. Prima di quel periodo non avrei preso in considerazione nessuna canzone che non avesse la cassa in quattro.

Il progetto Lullabies esce per la statunitense Manjumasi: in che modo sei entrato in contatto con l’etichetta? Ti aspettavi di uscire in pochi mesi con un intero EP?

Diverse cose che escono per loro fanno parte dei miei ascolti. È un’etichetta che pubblica solo produzioni di cui i proprietari sono convinti. Ne fanno poche ma la qualità è altissima. Ho mandato loro queste due tracce, ironicamente le prime due che ho prodotto a seguire delle quali ce ne sono già una decina. Le ho mandate solo a loro. Non ho inondato le caselle di posta di mezzo globo con le mie cose. Ho pensato “ho una certa età. Se piace a loro bene, altrimenti pazienza. Le cose vanno come devono andare”. Mi hanno risposto e hanno apprezzato. Non ci siamo mai incontrati ma sono persone con cui si lavora benissimo.

Questa internazionalità ha segnato anche un approccio diverso nel modo di fare musica?

Più che nel fare musica direi nel modo in cui il tuo lavoro viene trattato. Poco prima che uscisse l’ep l’etichetta mi ha mandato una mail con un elenco di producer da tutto il mondo a cui avevano mandato il mio dischino per capire se l’avrebbero supportato. C’erano le loro valutazioni, le tracce preferite e, tranne uno, tutti avevano risposto positivamente. Parlo di una quarantina di persone. In Italia, sfortunatamente, non è così.

Quali sono state le influenze artistiche che hai convogliato in questo lavoro?

Ascolto tanta house, come si può intuire, ma anche tanta elettronica e tante colonne sonore. Il mondo dello strumentale mi piace. Ho fatica con le parole, in genere. Ho davvero bisogno che siano travolgenti per apprezzarle. Uno come Caparezza mi stende. Come mi stendeva De André e come altri che sanno giocare con i testi in modo sempre affascinante.

Nell’ambito EDM, ci sono in questo momenti delle tendenze che si stanno imponendo maggiormente? E l’Italia come si pone a livello internazionale?

Non conosco l’EDM, non è un mondo che frequento. Ho un’altra età. Qualcuno del settore dice che sta morendo e quando questo qualcuno lo dice salta subito fuori qualcun altro, sempre del settore, che si incazza, posta sui social una foto di una serata piena di gente con coriandoli, fumo e fuochi d’artificio a dimostrazione del fatto che la cosa, invece, ha ancora un seguito. Non so dove stia la verità. Non me ne intendo.

Sei fresco di dj set per Radio Raheem: che cosa significa essere sul palco dietro una console e non con uno strumento “vero” in mano?

Per me la consolle è uno strumento vero. Lo è quanto possono esserlo un synth o una chitarra. Mi ci diverto. C’è sempre una dimensione estremamente fisica in quello che faccio e cerco di trasporre quello che vivo in quello che suono. Scegliere musica da mettere è un sogno. Non mi sembra vero.

Prossimi impegni, o magari obiettivi?

Dei live. Voglio fare dei live.