Boomdabash: tournée estiva dal 21 maggio, ecco le date del ‘Per un milione tour’

L’estate dei Boomdabash inizia il 21 maggio, con la prima date del Per un milione tour, tranche estiva di date dal vivo con cui la band salentina sarà live per tutta l’estate in giro per l’Italia tra club, Festival e Summer Arena. Dai recenti successi alle hit di repertorio, il gruppo farà sicuramente ballare il pubblico da Nord a Sud.

Queste le date confermate del Per un milione tour:

21 maggio – San Severo (FG), Festa del Soccorso 2019

– (FG), Festa del Soccorso 2019 4 luglio – Pavia , Castello Visconteo

, Castello Visconteo 13 luglio – Valmontone (RM), Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet

(RM), Valmontone Summer Festival @ Valmontone Outlet 14 luglio – Mestre (VE), Home Festival c/o Parco San Giuliano

(VE), Home Festival c/o Parco San Giuliano 2 agosto – Agira (EN)

(EN) 6 agosto – Vignanello (VT)

(VT) 9 agosto– Vasto (CH), Aqualand

(CH), Aqualand 17 agosto – Roseto Capo Spulico (CS), Lungomare

(CS), Lungomare 18 agosto– Torre Paduli (LE)

(LE) 21 agosto– Alassio (SV), Riviera Music Festival

(SV), Riviera Music Festival 31 agosto – Noci (BA), Noci Music Festival

(BA), Noci Music Festival 6 settembre – Matelica (MC), Faceoff Fest

(MC), Faceoff Fest 14 settembre – Mondovì (CN), Wake up Festival

(CN), Wake up Festival 21 settembre – San Vito lo Capo (TP), Cous Cous Festival

I biglietti per le date del Per un milione tour sono disponibili sui canali Boomdabash e acquistabili direttamente in loco.