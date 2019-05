Maluma: fuori il nuovo album 11.11, concerto a Cagliari il 1° luglio

È tra gli artisti internazionali del momento, grazie alla collaborazione con Madonna. Parliamo del colombiano Maluma che venerdì 17 maggio ha pubblicato il suo nuovo album 11.11, quarto della sua carriera, prodotto da Edgar Barrera – lo stesso del precedente F.A.M.E –

«“11:11” è un segnale diretto dalle nostre guide, angeli e maestri, per stabilire un momento di connessione tra noi stessi e il resto del mondo. – dichiara il re del reggaeton – È una chiamata ad agire o un modo per meditare, per ascoltare le proprie intuizioni e le proprie emozioni interiori, rappresenta il tempo per fermarsi e sentire le energie nascoste dell’universo, un monito per ricordarci il nostro posto nel mondo: è una chiamata per la verità».

A dare il via a questo percorso è stato per Maluma lo stop forzato al tour dopo un’operazione al ginocchio, divenuta occasione per dare vita a un nuovo viaggio artistico. E a questo viaggio hanno partecipato diversi artisti, da Madonna a Ricky Martin, da Ozuna a Nicky Jam. Ecco la tracklist completa:

11 PM HP No Se Me Quita featuring Ricky Martin Dispuesto featuring Ozuna No Puedo Olvidarte featuring Nicky Jam Me Enamoré de Tí Extrañándote featuring Zion y Lennox Shhh (Calla) Dinero Tiene Cualquiera Soltera featuring Madonna Te Quiero Instinto Natural featuring Sech Tu Vecina featuring Ty Dolla $ign La Flaca featuring Chencho Puesto Pa Ti featuring Farina Déjale Saber

Maluma partirà con il Maluma World Tour da San Diego il 6 settembre, ma nel frattempo il 1° luglio è atteso all’Arena Fiera di Cagliari.