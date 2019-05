Il Tre: il nuovo singolo è ‘L’importante’ TESTO & VIDEO

È uscito il nuovo singolo de Il Tre, L’importante, accompagnato da un videoclip in rete da giovedì 9 maggio a circa un anno dal precedente lavoro. Il brano vede alla produzione di Bosca per Real Talk Production. Spiega il rapper: “Non voglio insegnare niente a nessuno, non sarei un buon maestro e sono ancora troppo giovane, voglio solamente far capire ai ragazzi come me che lavorano o studiano che poche cose sono davvero importanti in questa vita troppo breve per soffermarsi sull’essere tristi, una di quelle è sentirsi felici anche quando non tutto va come deve andare. Con questo pezzo non sto parlando a bassa voce ma sto gridando “”Come fai a non accorgerti di quanto cazzo sia bella questa vita?”

Classe ’97, Giudo Senia (vero nome de Il Tre) nel 2018 ha pubblicato da indipendente il mixtape Cracovia Vol.2 e con il suo primo singolo ufficiale Bella Guido è entrato subito in Top Viral di Spotify. Dopo un dj set tour nei club italiani Il Tre firma per Atlantic Records/Warner Music.

Il Tre L’importante TESTO

Sai la mia vita è come il sole la terra e la luna

Il giorno che brucia perché domani sarà meglio

Però ho imparato che se provi qualcosa di forte

L’unica cosa da fare è mettere l’impegno

Quando ho capito che curare la gente

E vedere mamma che splende

Mi faceva sentire meglio

Ho disegnato la mia vita su carta

Con tanta rabbia nel cuore

Tengo stretto questo disegno

Quando capisci queste cose qua

Capisci che devi star bene con te stesso

Quando capisci queste cose qua

Hai fatto un passo nel mondo di chi è contento

L’importante è sentirsi felici

Anche quando le cose non vanno

Noi che abbiamo solo cicatrici

L’importante è sentirsi felici

Anche quando le cose non vanno

Noi che abbiamo solo cicatrici

Perché loro no non se ne vanno

E anche quando ti senti da solo

Di sicuro qualcuno ti pensa

Domani devi andare al lavoro

Per un attimo svuota la testa

Ma come fai a non pensarci mai

A quanto c***o è bella questa vita

Dimmi come fai a non pensarci mai

A non pensarci mai

Mi sento quasi blasfemo

Sono un rapper e la vita è bella

E so che non devo

Dirlo a voi

Perché tanto succede che poi

La gente pensa

La vita di un rapper deve essere una m***a

Ma che str*****a questi luoghi comuni

Io abbatto i vostri muri

Con le mie parole senza le tragedie

Che poi la vita dipende come la vivi

E dipende come la dai

Come il colore sopra una parete

La mia parete l’ho dipinta con la scritta

La vita è una sfida

Io l’ho giocata e l’ho battuta mica

Siamo rimasti amici intimi

Le conto i battiti mentre la sbatto

E riprendo bene questi attimi, sai

Niente che va come deve andare

Tutto gira nel verso sbagliato

Soltanto tu quel verso lo potrai girare

Oppure?

Oppure dire di averci provato

L’importante è sentirsi felici

Anche quando le cose non vanno

Noi che abbiamo solo cicatrici

L’importante è sentirsi felici

Anche quando le cose non vanno

Noi che abbiamo solo cicatrici

Perché loro no non se ne vanno

E anche quando ti senti da solo

Di sicuro qualcuno ti pensa

Domani devi andare al lavoro

Per un attimo svuota la testa

Ma come fai a non pensarci mai

A quanto c***o è bella questa vita

Dimmi come fai a non pensarci mai

A non pensarci mai L’importante è sentirsi felici

Anche quando le cose non vanno

Noi che abbiamo solo cicatrici

Perché loro no non se ne vanno

E anche quando ti senti da solo

Di sicuro qualcuno ti pensa

Domani devi andare al lavoro

Per un attimo svuota la testa

Ma come fai a non pensarci mai

A quanto c***o è bella questa vita

Dimmi come fai a non pensarci mai

A non pensarci mai