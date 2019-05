Jaspers: esce il singolo ‘Non ce ne frega niente’ che anticipa l’album omonimo

Si intitola Non ce ne frega niente il nuovo singolo targato Jaspers, che anticipano così il prossimo, omonimo album, in uscita a sette anni dal debutto discografico. Ispirato al mondo dei millennials, tra like e commenti sui social, il pezzo è trascinatamente pop-rock con una buona dose di parodia che è la firma della band.

Il brano è stato registrato e prodotto da Jason Rooney & Fabio B e nasce della collaborazione tra i Jaspers e un team di quattro produttori artistici: Cass Lewis (Skunk Anansie), Diego Maggi (Elio e le Storie Tese), Larsen Premoli (Destrage, Jarvis), Jason Rooney (Negramaro, Arisa).

L’album omonimo (Talking Cat, distr. Universal Music) contiene inediti e alcuni singoli rimasterizzati, per un totale di undici brani. Questa la tracklist:

L’Happiness (feat. Luca e Paolo) Mr. Melody In fondo al mar Mastica Il cielo in una stanza Tonalità Non ce ne frega niente Vodka e noccioline Milioni di stelle Eclissi di sole Palla di neve – Extended Version Live

E quel Non ce ne frega niente diventa un autentico motto, come volontà di percorrere nuove strade e rischiare ma è anche la fotografia di un certo comportamento di oggi. Singolo e album, quindi, riassumono provocatoriamente quell’indifferenza generale della società moderna più interessata a un like che alla quotidiana realtà.