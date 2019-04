The Lumineers: il nuovo singolo è ‘Gloria’, album dal 13 settembre

The Lumineers tornano il 13 settembre con il terzo album in studio, III, anticipato dall’uscita del singolo Gloria, in radio dal 12 aprile. Scritto dai due membri fondatori della band, Wesley Schultz e il polistrumentista Jeremiah Fraites, l’album vede il violinista/vocalista Lauren Jacobson entrare ufficialmente nel gruppo, dopo aver suonato nei loro due album precedenti.

III è un concept album presentato in tre capitoli: ogni parte è incentrata su un personaggio principale di una famiglia fittizia conosciuta come The Sparks, che abbraccia la storia di tre generazioni. L’album, dai toni più scuri rispetto ai precedenti lavori, si muove magistralmente in direzioni artistiche non ancora percorse dalla band: mescola crudi temi emozionali con melodie orecchiabili, voci espressive e caratteristici suoni acustici.

Lauren completa la formazione itinerante che include il pianista Stelth Ulvang, il bassista/voce di accompagnamento Byron Isaacs e il polistrumentista Brandon Miller.