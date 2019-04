Alvaro Soler: dopo il Forum, nuovi appuntamenti live in estate DATE & INFO

Le sue hit hanno accesso l’estate e proprio la stagione calda vede tornare dal vivo Alvaro Soler per una serie di concerti in tutta Italia. Dopo la data evento al Mediolanum Forum – qui i dettagli -, il musicista si prepara al tour estivo 2019 con cinque appuntamenti, ecco il calendario:

20 giugno – Frosinone, Sound Best Festival / Stadio Benito Stirpe

11 luglio – Merano (BZ), Maia Music Festival / Ippodromo Maiam

6 agosto – Città Sant'Angelo (PE), Città Sant'Angelo Outlet Village

7 agosto – Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival / Castello Pasquini

9 agosto – Asiago (VI), Asiago Live / Piazza Carli

I biglietti sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.