Verissimo: anticipazioni ospiti 13 aprile 2019

Sabato 13 aprile 2019 appuntamento speciale alle 15.40 con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva, sarà in studio per la sua prima intervista dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi Riccardo Fogli. Più sotto un estratto delle sue dichiarazioni.

In studio, per commentare la vicenda che ha visto protagonista il cantante, anche il collega e amico Roby Facchinetti.

A Verissimo Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che tra qualche giorno torneranno insieme dietro al mitico bancone di ‘Striscia la Notizia’.

Questa domenica andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5 de ‘L’amore strappato’. Per parlare di questa storia di malagiustizia che sta appassionando i telespettatori saranno in studio Ricky Tognazzi e Primo Reggiani.

E ancora, si racconteranno per la prima volta in studio l’attore e regista Alessandro Haber, il cantante britannico Jack Savoretti e una coppia sempre più innamorata, quella formata da Giulia Salemi e Francesco Monte.

Riccardo Fogli: “Io e mia moglie Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai”

“Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme”. Queste le parole di Riccardo Fogli, ospite in esclusiva a Verissimo per la sua prima intervista dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Dimagrito 13 chili, ancora debole per le privazioni fisiche e per la notizia ricevuta in Honduras del presunto tradimento della moglie Karin, il cantante confida: “Sono ancora sotto di 9 chili. Fino a qualche giorno fa non stavo bene, se no sarei venuto qui in trasmissione prima. Ora sto cercando di mangiare e ho fatto anche delle flebo”.

Rispetto al presunto tradimento, Riccardo Fogli dichiara: “Ho lasciato mia moglie da sola in questo gran caos, in mezzo al mondo che voleva travolgerla, ma lei non si è fatta travolgere”. A Silvia Toffanin che gli domanda come stia ora sua moglie, Riccardo risponde emozionato: “Karin sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei – prosegue – cerca di trasmettermi tutto il suo amore. Merita rispetto”.

Riguardo alle dichiarazioni fatte da Marina La Rosa su Riccardo Fogli, proprio settimana scorsa nello studio di Verissimo, il cantante toscano replica: “Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, non so se qualcuno le abbia suggerito all’orecchio di non aiutarmi, è diventata aggressiva”.

E poi conclude, togliendosi un sassolino dalle scarpe: “Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”.