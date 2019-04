Il Volo: in radio la cover di ‘A chi mi dice’ dei Blue TESTO

È in radio A chi mi dice, nuovo singolo de Il Volo, cover dell’adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano Breathe Easy dei Blue. Il brano fa parte dell’album Musica (Sony Music) che contiene, oltre anche il sanremese Musica che resta e altri due inediti (Fino a quando fa bene e Vicinissimo).

Musica ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele. Il trio italiano si prepara anche a una serie di prestigiosi appuntamenti live da maggio 2019 a maggio 2020, che testimoniano l’autentico successo dei tre cantanti in tutto il mondo in questi dieci anni di carriera. Qui le date.

Il Volo A chi mi dice TESTO

Sorriderai

E ti rivedo come sei

Incrocerai

Lo sguardo mio per poi dirmi addio

E mentirei

Se ti dicessi “ora vai”

Oramai, oramai

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

A chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti

Verso lui

Indosserai

Sorrisi, allegria, ma senza magia

Non piangerai

Perché tu non riesci a perdere mai

Ma lo sai (ma lo sai)

Ho perso tutto e tu non perdi mai

Oramai, oramai, ooh

A chi mi dice

Che tornerai

Non credo oramai

Oh, a chi ti dice

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti

Verso lui

Sorriderai

Nulla ha più senso, ora no

E girerò le città

Ma non ti scorderò

Oh ah

Che tornerai

Non credo ormai, yeah

A chi ti dice (ormai)

Che sto male pensandoti

Tu sorridi voltandoti

Verso lui

Verso lui