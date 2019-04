Ciao Darwin 2019: 12 aprile, anticipazioni, ospiti e Madre Natura

[CS] Venerdì 12 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Ciao Darwin 8, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Dopo il record d’ascolti registrato con la scorsa puntata (4.705.000 spettatori, 24.86% di share), la sfida di questa settimana sarà Belli vs Brutti. A capitanare le due squadre che si cimenteranno in prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio, rispettivamente, Youma ed Enzo Salvi.

Ha riscosso grande successo tra il pubblico e spopolato sui social la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Cicelys Zelies. La modella di 37 anni, nata a Cuba e residente da alcuni anni in Italia con il marito, è una grande appassionata cucina. La nuova depositaria del meccanismo della casualità questa settimana è la modella croata Sara Vulinovic.