Audio 2: per i 25 anni di carriera esce il nuovo album 432hz

Nuovo album per gli Audio 2, Gianni Donzelli e Enzo Leomporro – che pubblicano 432hz (Clodio Music, produzione di Pasquale Scilanga).

Le 15 tracce che compongono l’album – 11 nuovi brani e 4 hit completamente riarrangiate in studio senza perdere di vista la contemporaneità. Così Donzelli e Leomporro parlano del progetto: «Abbiamo pensato ad un album che fosse ricco di sfumature per sonorità e testi. La donna rappresenta il nostro viaggio e la nostra meta. Dal contatto energetico con la Madre Terra in “Mediterranea sei”, alle evoluzioni emotive di “Amore amica mia”. Un album in cui convergono le nostre molteplici esperienze musicali e le nostre virate sperimentali».

432hz, anticipato dal singolo Amici per amore (feat. Ivana Spagna) che ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, vanta la collaborazione di musicisti di caratura internazionale, come la chitarra di Phil Palmer e l’estro delle percussioni di Tony Esposito nel brano Mediterranea sei.

Questa la tracklist:

Un’ onda nel bicchiere Libero come un aliante Amici per amore (feat. Ivana Spagna) Il disco Amarsi è possibile La venere degli dei Questa nostra vita Mediterranea sei (feat. Tony Esposito) Amore amica mia I sorrisi della mente Le due vele Alle venti Rotola la vita Acqua e sale Specchi riflessi