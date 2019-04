Andrea Vigentini: esce il singolo ‘Come va a finire’ TESTO

Come va a finire: parte proprio da qui, da questa domanda senza punto interrogativo, il nuovo singolo di Andrea Vigentini, scritto insieme a Federico Galli. Accompagnata dal videoclip realizzato da Memo, la canzone rappresenta il nuovo viaggio del cantautore che si muove fra ipotesi, buoni propositi, ambizioni e illusioni.

Il suono è puramente pop contemporaneo e si fa ascoltare – ma pure cantare – dall’inizio alla fine. “Non ci rimane che partire, guardarci meglio da altre prospettive / e dirci tutto anche quello che non riesci a dire, montagne che diventano colline… / Vediamo come va a finire”

C’incastriamo bene io e te

Sarà sarà

Qualche tipo di legge fisica

In questo oceano l’unica isola

Ci mescoliamo bene io e te

Una lacrima che poi scivola

Quando la favola si sbriciola

Quando la favola diventa vita

Ci ritroviamo sempre

A fare i conti con la nostra vita

A fare finta che sia finita

Ma siamo sempre gli stessi di prima

Sempre gli stessi di prima

Non ci rimane che partire

Guardarci meglio da altre prospettive

Con altri occhi vedere come va a finire

Montagne che diventano colline

Vediamo come va a finire

C’incastriamo bene io e te

Magari l’avessi saputo prima

Come giocare questa partita

arriviamo in porta, non è finita

Ci ritroviamo sempre

A camminare senza fatica

Senza dare peso alla salita

Ma siamo sempre gli stessi di prima

Sempre gli stessi di prima

Non ci rimane che partire

Guardarci meglio da altre prospettive

Con altri occhi vedere come va a finire

Montagne che diventano colline

Vediamo come va a finire

Finisce che parliamo delle stesse cose

Per tutta la notte

Per tutta la notte

Finisce che parliamo delle stesse cose

Per tutta la notte

Per tutta notte

Non ci rimane che partire

Guardarci meglio da altre prospettive

Con altri occhi vedere come va a finire

Vediamo come va a finire

Non ci rimane che partire

Guardarci meglio da altre prospettive

E dirci tutto anche quello che non riesci a dire

Montagne che diventano colline

Vediamo come va a finire

Vediamo come va a finire