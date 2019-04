Amici 18 Serale: 13 aprile anticipazioni, ospiti Il Volo e Ornella Vanoni

Sabato 13 aprile 2019, in diretta in prima serata su Canale 5, la seconda puntata del talent show Amici 18 Serale di Maria De Filippi.

Parità tra le due squadre: cinque talenti della Squadra Bianca Giordana, Mameli, Alvis, Rafael e Umberto (diretti artisticamente da Ricky Martin) sfidano cinque talenti della squadra Blu Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo (diretti da Vittorio Grigolo).

In studio a sostenere e a duettare con i ragazzi in gara la grandissima icona della musica Italiana Ornella Vanoni e Il Volo, trio di tenori che riempie le platee di tutto il mondo.

In diretta durante la puntata sapremo se la produzione deciderà di accettare la “proposta provocazione” di Loredana Bertè che, mettendo in discussione il metro di giudizio con il quale i professori valutano le performance degli allievi, chiede che la prima manche di gara sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto (terza prova inclusa), escludendo Jefeo dalle esibizioni e mettendo a rischio di eliminazione Alberto in caso di vittoria dei Blu.

Attesissima l’irruzione in studio della coppia più irriverente della Tv formata da Pio e Amedeo.