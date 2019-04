MI AMI Festival 2019: attesi Luca Carboni, Mahmood e Chadia Rodriguez LINEUP

Quindicesima edizione per il MI AMI Festival, in programma dal 24 al 26 maggio nella cornice del parco dell’Idroscalo al Circolo Magnolia. Variegata la lineup, che in questo 2019 regala i concerti di Mahmood, Motta, Giorgio Poi, Franco126, Fast Animals and Slow Kids, Riccardo Sinigallia, Myss Keta, Nitro, Bassi Maestro.

A questi nomi già annunciati, si aggiungono anche i Coma_Cose, Chadia Rodriguez, Bugo e Luca Carboni, cantautore bolognese che dopo le collaborazioni con artisti tra cui Calcutta, Tommaso Paradiso, Giorgio Poi, arriva al festival con un concerto speciale.

E poi ancora: le atmosfere intrise di storie della Bassa Padana di Giorgio Canali con il suo Undici canzoni di merda con la pioggia dentro, il mix tra soul e elettronica di Venerus, Clavdio, fenomeno pop targato Bomba Dischi al suo disco d’esordio con Togliatti Boulevard, e molti altri nomi che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Tra le novità di questa edizione, l’area del festival sarà completamente rinnovata: accanto ai tre palchi (Tidal Stage, Palco Jowaé, Palco Weroad) ci saranno nuove aree tra cui uno Speakers’ Corner in cui chiunque avrà la possibilità di prendere la parola per esprimersi in pubblico, e il nuovo palco RETRO con una programmazione mista di live, open mic e karaoke.