Una vita in trincea, Fabrizio Moro presenta ‘Figli di nessuno’: «Il palco è la fine della mia guerra»

Ci sono il rock e la ballad melodica, le influenze punk e gli accenni funk; ci sono il quartiere e l’amore, i figli e la fede. Figli di nessuno è il nuovo album di Fabrizio Moro che torna con un progetto in cui ritroviamo certe inquietudini forse solo sopite e mai del tutto pacificate. Quell’epica di trincea che è la vita rappresenta il cuore di una sequenza in undici tracce in cui leggere l’anima di un uomo che si mette a nudo mentre riconosce la responsabilità di essere padre e si sente ancora figlio.

E proprio coi rumori della strada, del rione e delle sue case, si apre il disco che suona come una rivendicazione di quelle radici di quartiere e nello stesso tempo echeggia di una “rabbia del marciapiede che non ti lascia mai”, ci racconta il cantautore.

Per una vita in trincea, a sostenere il quotidiano vivere c’è in Fabrizio un ottimismo inguaribile che fa rima con la fede e con i figli, con Dio e con la speranza. Una ricerca sostenuta ogni giorno che nella musica, sul palco e nell’amore trova la propria risoluzione.

«L’amore salva da ogni cosa, o per lo meno della mia vita è stato così. E non intendo quello di coppia ma in generale. Quello per i figli, ad esempio, mi ha salvato dalle paure che mi hanno tormentato nella mia adolescenza. Sono un ipocondriaco cronico ma da quando ci sono loro si è affievolito molto. L’amore è il filo conduttore tra quello che sei e la parte più bella della tua vita.»

I figli di nessuno sono quelli che poche volte hanno avuto una mano tesa. E io sono uno di loro.

C’è un verso che al primo ascolto ci arriva dritto come una lama ed è quando, in Quasi, Moro canta che ci sono vite che rimangono in trincea. Qual è la sua di trincea, gli chiediamo? «La trincea è la vita stessa. La trincea è la vita stessa. Il palco è la fine della mia guerra, perché la guerra resta fuori, la guerra è la vita.» In questa clip video un estratto della presentazione di Figli di nessuno.

Questa la tracklist di Figli di nessuno:

Figli di nessuno Filo d’erba Quasi Ho bisogno di credere Arresto cardiaco Come te Non mi sta bene niente Me’ nnamoravo de te Per me #A Quando ti stringo forte

A partire dal giorno di pubblicazione dell’album, Fabrizio Moro incontra i fan in occasione di un tour instore nelle città d’Italia. Ecco gli appuntamenti in programma:

Moro tornerà a esibirsi live nel 2019 con quattro appuntamenti nei palasport, compreso un doppio show a Roma. «Sono undici anni che non mi fermo – spiega Fabrizio – e per questa estate faccio una pausa, poi riparto in autunno. Abbiamo già una scaletta: preparatevi, sarà un concerto di due ore e mezza, anzi quasi tre. Non scenderei mai dal palco, mi devono proprio tirare giù!»

Queste le date di Palasport 2019:

2 ottobre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 18 e 19 ottobre – Roma , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 26 ottobre – Milano, Mediolanum Foru

Sul palco insieme a Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti(batteria), Andrea Ra (basso e cori). I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).